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حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق

حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق

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حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق

حرس الحدود بمنطقة تبوك ينقذ ثلاثة أشخاص من الغرق
http://almnatiq.net/?p=735134

تمكنت الدوريات البحرية بمنطقة تبوك التابعة لقطاع حرس الحدود بالبدع، صباح يوم الأربعاء من إنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك المقدم البحري فهد بن صالح العنزي أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالبدع تلقت اتصالاً من مواطن يطلب المساعدة بعد تعرض قاربه، وعلى متنه شخصين آخرين معه، للانقلاب في عرض البحر .

وأضاف أنه على الفور تمت مباشرة الواقعة، وتوجيه الدوريات البحرية إلى الموقع المحدد، وتم إنقاذ الاشخاص وإجراء الإسعافات الأولية وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وحث المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (٩٩٤)، في الحالات الطارئة، لا قدر الله.

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