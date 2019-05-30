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وزير الإعلام يتفقد المركز الإعلامي لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية

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وزير الإعلام يتفقد المركز الإعلامي لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية

وزير الإعلام يتفقد المركز الإعلامي لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=735142
المناطق - الرياض

قام معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة اليوم بجولة تفقدية على المركز الإعلامي الذي أعدته الوزارة بفندق فور بوينتس باي شيراتون مكة، لتغطية أعمال القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة الإسلامية.
واطلع معاليه على جاهزية الخدمات الفنية والتسهيلات التي وفرتها الوزارة لخدمة الإعلاميين الموفدين من أبرز وسائل الإعلام العربية والإسلامية والعالمية، إضافة إلى المراسلين الأجانب المعتمدين في المملكة، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، لتغطية القمم الثلاث.
ووقف معاليه على التجهيزات الفنية التي وفرتها الوزارة في المركز الإعلامي الذي يقدم الدعم والمساعدة والتسهيلات لضيوف القمة من الإعلاميين المشاركين في تغطية أعمالها والذين يبلغ عددهم 390 إعلامياً دولياً، و59 قناة عالمية.
كما اطلع على الأجنحة المُشاركة في المركز الإعلامي التي من بينها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجناح رئاسة الحرمين الشريفين، وكذلك جناح الأسر المنتجة المشارك في المركز.
ووجه معاليه بتوفير التسهيلات كافة للوفود الإعلامية، لنقل أحداث القمم الثلاث والتنسيقات في هذا الشأن، وبذل أقصى الجهود لتقديم خدمات متميزة للإعلاميين المشاركين، مرحباً بجميع الإعلاميين الذين قدموا للمملكة لتغطية أعمال القمم.

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