الكهرباء : خاصية سداد 50% من قيمة الفاتورة متاحة فقط لهذه الفئة من المشتركين

المناطق - الرياض

أوضحت الشركة السعودية للكھرباء أن خاصية سداد 50% من قيمة الفاتورة ستكون متاحة فقط لمشتركي القطاع السكني.

وبيّنت الشركة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن المبلغ المتبقي سيرحل للفاتورة المقبلة لسداد نصف قيمة الفاتورة.

وكانت الكهرباء قد أعلنت يوم الأربعاء، عن إتاحة المجال لمشتركیھا بسداد 50% من قیمة الفاتورة وتأجیل سداد باقي المبلغ للشھر التالي، على أن تلتزم بعدم فصل الخدمة الكھربائیة عن المشترك في حال سدد نصف قیمة الفاتورة.