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نقل أكثر من 39 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام عبر النقل الترددي

نقل أكثر من 39 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام عبر النقل الترددي
http://almnatiq.net/?p=735185
المناطق _ مكة المكرمة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الركاب الذين تم نقلهم من وإلى المسجد الحرام منذ الــ30 من شعبان وحتى الـ23 من رمضان بلغ أكثر من 39.8 مليون راكب عبر النقل الترددي بزيادة 7.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما استوعبت المواقف على مداخل العاصمة المقدسة أكثر من 1.6 مليون مركبة بزيادة 4.11% عن العام الماضي.
وتم نقل أكثر من 6.2 مليون راكب من مواقف أجياد المصافي، بينما تم نقل أكثر من 4 مليون راكب من ساحة باب علي، ومن محطة باب الملك عبد العزيز تم نقل2.225.088 راكباً، أما محطة جرول فنقلت 4.404.263 راكباً، ومن محطة جبل الكعبة تم نقل 1.547.022 راكبًا، ومحطة أجياد أكثر من 1.7 مليون راكب، ومحطة شعب عامر 13.515.189 راكبًا، وأخيراً محطة ريع بخش فقد تم نقل أكثر من 6.1 مليون راكب.

 

 

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