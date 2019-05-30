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إطلاق سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ بمناسبة شهر ⁧‫رمضان المبارك

إطلاق سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ بمناسبة شهر ⁧‫رمضان المبارك

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إطلاق سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ بمناسبة شهر ⁧‫رمضان المبارك

إطلاق سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ بمناسبة شهر ⁧‫رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=735191
أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة, وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان, وذلك بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
وقال أمير منطقة الحدود الشمالية: إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية، وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.
ودعا سموه جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.

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