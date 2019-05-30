احدث الأخبار

“الغذاء والدواء” توقع اتفاقية مع “النقل العام” للتأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات
أبرز المواد
 “هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج
منطقة الرياض
 الدكتور اليامي: الرياض مركز صناعة القرار الإسلامي والعربي
أبرز المواد
 هشام عشماوي: قوات حفتر تسلِّم مصر أحد أهم المطلوبين المُدانين بالإرهاب
أبرز المواد
 الحميدي يستقبل فريق صندوق الاستثمارات العامة
منطقة عسير
 إطلاق سراح 280 نزيلاً في مختلف سجون محافظات ⁧‫الحدود الشمالية‬⁩ بمناسبة شهر ⁧‫رمضان المبارك
أبرز المواد
 نقل أكثر من 39 مليون راكب من وإلى المسجد الحرام عبر النقل الترددي
أبرز المواد
 وزير يمني: أي تعامل من قبل المجتمع الدولي يجب أن يكون مع الحكومة الشرعية
أبرز المواد
 وزير الحج والعمرة : المملكة ترحب بمسلمي العالم أجمع دون تمييز
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتسلم وثيقة مكة المكرمة الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قيم الوسطية والإعتدال
أبرز المواد
 الكهرباء : خاصية سداد 50% من قيمة الفاتورة متاحة فقط لهذه الفئة من المشتركين
أبرز المواد
“الغذاء والدواء” توقع اتفاقية مع “النقل العام” للتأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات

“الغذاء والدواء” توقع اتفاقية مع “النقل العام” للتأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات

أبرز المواد
“هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن

“هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن

أبرز المواد
“65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج

“65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج

منطقة الرياض
الدكتور اليامي: الرياض مركز صناعة القرار الإسلامي والعربي

الدكتور اليامي: الرياض مركز صناعة القرار الإسلامي والعربي

أبرز المواد

الحميدي يستقبل فريق صندوق الاستثمارات العامة

الحميدي يستقبل فريق صندوق الاستثمارات العامة
http://almnatiq.net/?p=735195
المناطق _ عسير

أستقبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح يوم أمس الدكتور حسام الدين مدني ضمن فريق صندوق الاستثمارات العامة.

واستعرض الحميدي خلال اللقاء الذي عقد بمكتبه بمقر الأمانة الميز النسبية للمنطقة والمقومات الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبيئة والتراثية.

مؤكداً بأن إمكانات المنطقة التنموية ستكون متاحة لتوجهات صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذ برامجه ومشاريعه في عسير لتكون فرص الاستثمار التنموي فيها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما تم استعراض خطة البرامج والفعاليات التي ستطرح خلال صيف هذا العام وأهمية الشراكة التنموية للوصول لشرائح المجتمع بصورة مباشرة تعكس فعليا ما تستهدفه مثل هذه البرامج والفعاليات الحيوية من تنمية اقتصادية وفق تطلعات الدولة – أيدها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين – حفظهما الله، ووفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020م.

روابط ذات صلة

مبادرة حكومية وأهلية لإعادة تأهيل قرية القحمة القديمة

مبادرة حكومية وأهلية لإعادة تأهيل قرية القحمة القديمة
أمين عسير  يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار بأبها

أمين عسير  يتفقد سير العمل بشارع الفن و طريق المطار بأبها
مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

مدير جامعة الملك خالد يصدر عددًا من قرارات التكليف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*