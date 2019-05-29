“65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج

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اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بالخالديه ملتقاها الرمضاني للمرأة والطفل والذي استمر لمدة ثلاث ايّام بحضور ٦٥ سيدة .

وقد شهد الملتقى العديد من الفعاليات التوعويه والتثقيفية اضافة الى الجانب الترفيهي وقد استهدف جميع الفئات بمراحلهم العمريه وكان من ابرز ما قدم فيه لقاء مع الاستاذة شيخه الدرع تكلمت فيه عن فضائل شهر رمضان وعن العفو ومكانته وضرورته في الحفاظ ع وحدة المجتمع .و دورة فن الاتكيت والتي من خلالها تم التعرف على مفهوم الاتكيت و فنون تقديم المائده قدمتها المدربة امل الشبر وبرنامج صحي بالشراكه مع المركز الصحي عن ارتفاع طغط الدم أعراضه ومسبباته تضمن قياس للوزن والظغط والسكر وبرنامج سحابة خير لفريق روائع التطوعي اوضح فيه مفهوم التطوع و اهميته وعرض عدد من النماذج التطوعيه وتم خلاله اطلاق مبادرة سحابة خير لافطار صائم حيث تم تجهيز ١٠٠ سله

وبرنامج فوانيس بفقراته المتنوعه الذي استهدف الصغار وتضمن ورش ابداعيه و عدد من الاركان والمسابقات

وفي الختام تم توزيع الهدايا ع الجميع وقد قدمت رئيسة القسم النسائي رفعه الكبرى شكرها لكل من أسهم في إنجاح هذا الملتقى الرمضاني من داعمين ومدربين ومشرفين ومتطوعين.