احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة
أبرز المواد
 طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
أبرز المواد
 الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً
أبرز المواد
 قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يوجه رسالة تحذير للإيرانيين
أبرز المواد
 الصين تتهم أميركا بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف
أبرز المواد
 استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة وجازان وعسير
أبرز المواد
 تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توقع اتفاقية مع “النقل العام” للتأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات
أبرز المواد
 “هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج
منطقة الرياض
 الدكتور اليامي: الرياض مركز صناعة القرار الإسلامي والعربي
أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

أبرز المواد
طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

أبرز المواد
الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

أبرز المواد
قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

أبرز المواد

تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية

تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية
http://almnatiq.net/?p=735221
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر  وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية اعتباراً من (1440/10/6 هـ) إلى ( 1440/10/17 هـ ).

أ. وظيفة رقم (١٣) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .

نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf .

ب. وظيفة رقم ( ٨) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .

نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf .

ج. وظيفة رقم (١٨) إدارةتموين /هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .

نموذج -أخصائي ادارة تموين.pdf .

د. وظيفة رقم (١٠٤) أخصائي محاسبة /إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة .

نموذج -أخصائي محاسبة.pdf .

هـ. وظيفة رقم ( ٣٠٧) استشاري تحليل بيانات إحصائية / هيئة إدارة القوات الجوية .
نموذج -إستشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية.pdf .

سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية إعتباراً من (١٤٤٠/١٠/٦ هـ) وحتى ( ١٤٤٠/١٠/١٧ هـ ).

ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨) .

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة
طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*