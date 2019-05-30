تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية

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أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف بالقوات الجوية الملكية السعودية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية اعتباراً من (1440/10/6 هـ) إلى ( 1440/10/17 هـ ).

أ. وظيفة رقم (١٣) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .

نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf .

ب. وظيفة رقم ( ٨) تحليل نظام الجودة / هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .

نموذج -تحليل نظام الجودة.pdf .

ج. وظيفة رقم (١٨) إدارةتموين /هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية .

نموذج -أخصائي ادارة تموين.pdf .

د. وظيفة رقم (١٠٤) أخصائي محاسبة /إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة .

نموذج -أخصائي محاسبة.pdf .

هـ. وظيفة رقم ( ٣٠٧) استشاري تحليل بيانات إحصائية / هيئة إدارة القوات الجوية .

نموذج -إستشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية.pdf .

سوف يتم استقبال الطلبات في سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شئون المتعاقدين والارتباط / هيئة إدارة القوات الجوية إعتباراً من (١٤٤٠/١٠/٦ هـ) وحتى ( ١٤٤٠/١٠/١٧ هـ ).

ويمكن الاستفسار عن طريق الهاتف رقم (٠١١٤٧٦٩٧٧٧) تحويلة (٤١٥٠٦–٤١٥٢٨) .