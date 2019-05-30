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قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!
http://almnatiq.net/?p=735222
المناطق_الرياض

أصدرت اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات، قرارين بإيقاف لاعبي الهلال وجدة للكرة الطائرة ورفع الأثقال عبدالعزيز حميدان وعصام الشمراني لمدة 4 سنوات.

وكشفت اللجنة أن وقف اللاعبين جاء على خلفية وجود عناصر من مواد محظورة في العيّنة التي أخذت من اللاعبين للتحليل بمختبر في سويسرا.

وأوضحت اللجنة أن اللاعبين سيكون محظوراً عليهما المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية، مع إمكانية العودة للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة العقاب المحددة.

وبينت أن القرارين قابلان للاستئناف عليهما خلال 21 يوماً من تاريخ إصدارهما، مشيرةً إلى أنه سيتم إلغاء جميع النقاط والنتائج والميداليات والحوافز التي حصل عليها اللاعب الشمراني خلال بطولة المملكة للأندية لرفع الأثقال.

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