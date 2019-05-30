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طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

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طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
http://almnatiq.net/?p=735224
المناطق_مكة

أظهرت صور وفيديو التقطتها طائرات الأمن السعودي وهي تحلق فوق سماء العاصمة المقدسة، ضمن مهامها في تنفيذ أعمال المسح الجوي لخدمة ضيوف الرحمن، مشاهد عظيمة لمكة المكرمة.

وبحسب “العربية نت”، نفذ طيران الأمن خلال شهر رمضان عدداً من الطلعات الجوية التي تتجاوز 200 ساعة طيران، لمتابعة الحركة المرورية، ومراقبة مداخل ومخارج المنطقة المركزية للمسجد الحرام.

وتتميز طائرات الأمن بالقدرة على الإقلاع الفوري والرؤية الليلية وتقنيات الاتصال الحديثة، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية والإسعافية، ما يمكّنها من أداء مهامها لخدمة زوار البيت الحرام على مدار الساعة.

يذكر أن طيران الأمن أعلن زيادة عدد الطلعات الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها، مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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