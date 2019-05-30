احدث الأخبار

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة
أبرز المواد
 طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
أبرز المواد
 الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً
أبرز المواد
 قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يوجه رسالة تحذير للإيرانيين
أبرز المواد
 الصين تتهم أميركا بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف
أبرز المواد
 استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة وجازان وعسير
أبرز المواد
 تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توقع اتفاقية مع “النقل العام” للتأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات
أبرز المواد
 “هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج
منطقة الرياض
 الدكتور اليامي: الرياض مركز صناعة القرار الإسلامي والعربي
أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

أبرز المواد
طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

أبرز المواد
الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

أبرز المواد
قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة
http://almnatiq.net/?p=735225
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية عن توفر عدد من الوظائف ضمن برنامج تطوير الكوادر الجيولوجية والتي ترغب وكالة الوزارة للثروة المعدنية بمحافظة جدة شغلها عن طريق التعاقد للوظائف التالية:

خبير استثمارات تعدينية – خبير اقتصادي – خبير نظم معلومات جغرافية- خبير بيئي – خبير فني – جيولوجي تعدين
– مطور برامج – مساعد فني – رسام فني.

وسيتم التقديم على الوظائف ومعرفة الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة الدخول على الرابط التالي:

https://www.dmmr.gov.sa

علماً بأنه سوف يكون التقديم على الوظائف إلكترونياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 /10 /1440هـ حتى 13 /11 /1440هـ .

روابط ذات صلة

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً
قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*