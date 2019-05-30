احدث الأخبار

أسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة
أبرز المواد
 طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
أبرز المواد
 الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً
أبرز المواد
 قرار تأديبي بإيقاف لاعبَين 4 سنوات.. والكشف عن الأسباب!
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة يوجه رسالة تحذير للإيرانيين
أبرز المواد
 الصين تتهم أميركا بممارسة إرهاب اقتصادي مكشوف
أبرز المواد
 استمرار هطول الأمطار الرعدية بمكة وجازان وعسير
أبرز المواد
 تفاصيل: وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة بالقوات الجوية
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توقع اتفاقية مع “النقل العام” للتأكد من سلامة نقل الأغذية والأدوية في الشاحنات
أبرز المواد
 “هيئة الإتصالات” تواصل مراقبة منافذ بيع خدمات الإتصال لضمان توفير أفضلها لضيوف الرحمن
أبرز المواد
 “65” سيدة في اختتام الملتقى الرمضاني بخالدية الأفلاج
منطقة الرياض
أسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

أسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

أبرز المواد
تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

أبرز المواد
طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

أبرز المواد
الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

أبرز المواد

أسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا

أسعار النفط تسجل ارتفاعا في آسيا
http://almnatiq.net/?p=735226
المناطق_وكالات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا في آسيا، اليوم، بعد تقديرات تحدثت عن انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركي.
وحوالى الساعة 03,25 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم يوليو 29 سنتا ليبلغ سعره 59,10 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم يوليو، فقد ارتفع 17 سنتا إلى 69,62 دولارا.

وأفادت تقديرات الاتحاد المهني “معهد النفط” أن الاحتياطات الأميركية تراجعت بمقدار 5,3 ملايين برميل في الأسبوع الذي انتهى في 24 مايو، إلى 474،4 مليون برميل، أي أن حجم الانخفاض تجاوز 900 ألف يتوقعها المحللون. ويتوقع نشر الأرقام الرسمية حول وضع المخزونات اليوم الخميس.

ويعتبر أي انخفاض في المخزونات مؤشرا إلى زيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، لكن الأسعار تبقى تحت ضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكذلك المعلومات التي تتحدث عن عدم تمكن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاءها من الاتفاق على تمديد حصص الحد من الانتاج بينما تحد العقوبات من صادرات فنزويلا وإيران.

وكتب مصرف “ايه ان زد” أن “مخاطر حدوث خلل في العرض كبيرة، وأطلقت دعوات إلى زيادة الإنتاج من قبل المجموعة التي تذكر وضعا مماثلا حدث العام الماضي وأفضى إلى انخفاض كبير في الأسعار مع ضعف الطلب وارتفاع العرض”.

وأضاف أن “الحذر كبير إلى درجة أنه يفترض أن يتفق وزراء نفط الدول على موعد عقد اجتماع”، مشيرا إلى أن هذا الوضع “يثير مخاوف من غياب تلاحم في السوق”.

وكان برميل برنت أغلق الأربعاء في لندن على 69,45 دولار بعد انخفاض قدره 66 سنتا.

أما في نيويورك، فخسر برميل النفط الخفيف 33 سنتا وأغلق على 58,81 دولارا.

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة

تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة الطاقة والصناعة
طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق

طائرات الأمن تلتقط مشاهد “مذهلة” للحرم المكي.. والكشف عن إجمالي ساعات التحليق
الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*