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الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار والسندات ورغم مخاوف النمو
http://almnatiq.net/?p=735247
المناطق_الرياض

نزلت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، مما طغى على الدعم الناتج عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين والذي تتنامي حدته ليثير الشكوك بشأن نمو الاقتصاد
العالمي.

وبحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1277.29 دولار للأوقية (الأونصة).
وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1276.30دولار للأوقية.

وقال هوي لي الاقتصادي لدى بنك أو.سي.بي.سي “يبدو أن المستثمرين يفضلون سندات الخزانة الأمريكية كملاذ آمن في الوقت الحالي، وهو ما يتجلى من منحنى العائد الأمريكي المقلوب.

“الدولار القوي يمنع على الأرجح أيضا لاعبين كبارا مثل الصين والهند من استهلاك كثير (من الذهب)”.

واستقر الدولار مقابل عملات منافسة رئيسية اليوم حيث أجبر تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين المستثمرين
على اللجوء إلى أصول الملاذ الآمن بما في ذلك السندات الحكومية.

ومقابل سلة من ست عملات رئيسية، استقر مؤشر الدولار عند 98.147، ليحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين 98.371 الذي سجله الأسبوع الماضي.

والمؤشر مرتفع ما يزيد على اثنين بالمئة منذ بداية العام.

واقتفت الأسهم الآسيوية خسائر نظيرتها الأمريكية اليوم إذ يشير أحدث سجال بين بكين وواشنطن إلى مخاطر حرب تجارية طويلة الأمد.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.3 بالمئة إلى 14.37 دولار للأوقية. كان المعدن هبط إلى 14.25 دولار يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر كانون الأول.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 792 دولارا للأوقية، بعد أن هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ 15 فبراير شباط عند 785.50 دولار. وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1336.85 دولار للأوقية.

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