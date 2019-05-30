عمل الجوف: الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام إجازة عيد الفطر

عمل الجوف: الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام إجازة عيد الفطر

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عمل الجوف: الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام إجازة عيد الفطر

عمل الجوف: الحملات التفتيشية مستمرة خلال أيام إجازة عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=735248
المناطق_ محمد الحسن

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف عبدالعزيز بن زايد الرويلي استمرار الجولات التفتيشية خلال إجازة أيام عيد الفطر المبارك وبمشاركة الجهات الشريكة، والتي تستهدف الأسواق والمجمعات التجارية و محال المستلزمات النسائية والمطاعم بمنطقة الجوف؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق  .
وأضاف الرويلي أنه خلال الجولات يتم التأكد من الفقرة 20 و43 من القرار الوزاري رقم 4786، والتي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وعدم توفير اقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة  .
وأشار إلى أن العمل على تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحملات التفتيشية يتأتى من خلال التزام جميع المنشآت بمسؤولياتها النظامية، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق “معًا للرصد” او الاتصال الرقم الموحد ١٩٩١١  .

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