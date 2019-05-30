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بالأرقام والحقائق..السجل الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا

بالأرقام والحقائق..السجل الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=735249
المناطق_وكالات

قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا، التشامبيونزليج، نتعرف على حقائق ومعلومات السجل الذهبي لدوري أبطال أوروبا،  طبقا لعدد مرات فوز كل منها باللقب :
ريال مدريد الأسباني : 13 لقبا (-1956 -1957 -1958 -1959 -1960 -1966
-1998 -2000 -2002 -2014 -2016 -2017 2018).
ميلان الإيطالي : سبعة ألقاب (-1962 -1969 -1989 -1990 -1994 -2003
2007).
ليفربول الإنجليزي : خمسة ألقاب (-1977 -1978 -1981 -1984 2005).
بايرن ميونيخ الألماني : خمسة ألقاب (-1974 -1975 -1976 -2001 2013).
برشلونة الأسباني : خمسة ألقاب (-1992 -2006 -2009 -2011 2015).
أياكس الهولندي : أربعة ألقاب (-1971 -1972 -1973 1995).
مانشستر يونايتد الإنجليزي : ثلاثة ألقاب (-1968 -1999 2008).
إنتر ميلان الإيطالي : ثلاثة ألقاب (-1964 -1965 2010).
بنفيكا البرتغالي : لقبان (-1961 1962).
نوتنجهام فوريست الإنجليزي : لقبان (-1979 1980).
يوفنتوس الإيطالي : لقبان (-1985 1996).
بورتو البرتغالي : لقبان (-1987 2004).
تشيلسي الإنجليزي : لقب واحد (2012) .
مارسيليا الفرنسي : لقب واحد (1993).
ستيوا بوخارست الروماني : لقب واحد (1986).
هامبورج الألماني : لقب واحد (1983).
سلتيك الاسكتلندي : لقب واحد (1967).
بوروسيا دورتموند الألماني : لقب واحد (1997).
ريد ستار بلجراد الصربي : لقب واحد (1991).
أيندهوفن الهولندي : لقب واحد (1988).
أستون فيلا الإنجليزي : لقب واحد (1982).
فينورد الهولندي : لقب واحد (1970).

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