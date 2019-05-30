بالأرقام والحقائق..السجل الذهبي لبطولة دوري أبطال أوروبا

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قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا، التشامبيونزليج، نتعرف على حقائق ومعلومات السجل الذهبي لدوري أبطال أوروبا، طبقا لعدد مرات فوز كل منها باللقب :

ريال مدريد الأسباني : 13 لقبا (-1956 -1957 -1958 -1959 -1960 -1966

-1998 -2000 -2002 -2014 -2016 -2017 2018).

ميلان الإيطالي : سبعة ألقاب (-1962 -1969 -1989 -1990 -1994 -2003

2007).

ليفربول الإنجليزي : خمسة ألقاب (-1977 -1978 -1981 -1984 2005).

بايرن ميونيخ الألماني : خمسة ألقاب (-1974 -1975 -1976 -2001 2013).

برشلونة الأسباني : خمسة ألقاب (-1992 -2006 -2009 -2011 2015).

أياكس الهولندي : أربعة ألقاب (-1971 -1972 -1973 1995).

مانشستر يونايتد الإنجليزي : ثلاثة ألقاب (-1968 -1999 2008).

إنتر ميلان الإيطالي : ثلاثة ألقاب (-1964 -1965 2010).

بنفيكا البرتغالي : لقبان (-1961 1962).

نوتنجهام فوريست الإنجليزي : لقبان (-1979 1980).

يوفنتوس الإيطالي : لقبان (-1985 1996).

بورتو البرتغالي : لقبان (-1987 2004).

تشيلسي الإنجليزي : لقب واحد (2012) .

مارسيليا الفرنسي : لقب واحد (1993).

ستيوا بوخارست الروماني : لقب واحد (1986).

هامبورج الألماني : لقب واحد (1983).

سلتيك الاسكتلندي : لقب واحد (1967).

بوروسيا دورتموند الألماني : لقب واحد (1997).

ريد ستار بلجراد الصربي : لقب واحد (1991).

أيندهوفن الهولندي : لقب واحد (1988).

أستون فيلا الإنجليزي : لقب واحد (1982).

فينورد الهولندي : لقب واحد (1970).