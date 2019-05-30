بالأسماء..ترقية 334 موظفاً على مختلف المراتب بأمانة المدينة المنورة

قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بإصدار قرارات ترقية لعدد من منسوبي الأمانة وبلديات المحافظات والمراكز وذلك بمتابعة وتوجيه من معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري ، حيث تم ترقية (334) موظفاً وموظفة على مختلف المراتب بعد أن توفرت فيهم شروط الترقية. وشملت قرارات الترقية موظفي مراتب سلم الخدمة المدنية بالأمانة والبلديات الفرعية والضواحي وبلديات المحافظات والمراكز.

وقد صدرت هذه القرارات حرصا من معالي الأمين وتحفيزا للموظفين لبذل المزيد من الجهد والعطاء ، والمضي قدماً بما يخدم وطنهم المعطاء ، ويرفع مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الأمانة , راجيا معاليه أن تكون هذه الترقيات عونا لهم لتقديم افضل الخدمات البلدية لمدينة الرسول – صلى الله عليه وسلم -. وتحقيقاً لتطلعات سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز , وسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل – حفظهم الله وسددهم – ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان في ظل ولاة امرنا حفظهم الله .

والمترقون هم :-

تركي طلال طوري 10

حامد عابد النخلي 10

يوسف عيسى الحايطي 10

حميد حامد الحربي 10

عبدالرحمن عبدالله الهاجوج 9

محمد عبدالرزاق عشري 9

فيصل رجا العوفي 9

عبدالعزيز ناصر الاحمدي 9

بندر مطير العلوني 9

فيصل نغيمش الاحمدي 9

مازن صالح ابراهيم 9

صلاح عويض العلوي 9

محمد ادم محمد 9

صالح محمد الصاعدي 9

صالح رهيدن الزاوي 9

عبدالعزيز دحيم الرشيدي 9

بندر محمد الاحمدي 9

عصام جزاء الاحمدي 9

نضال محمد حسن 8

خالد عبدالهادي ابراهيم 8

فيصل غالي الصاعدي 8

اكرم بخيت الجهني 8

عبدالله مساعد السناني 8

جهز عبدالله المحمدي 8

فوزان ناشي الحجيلي 8

علي محمد المرواني 8

جاسر مناور السحيمي 8

ابراهيم سعد الرحيلي 8

محمد عبدالله الشريف 8

خالد عبدالمحسن الحاسري 8

رائد محمد الحجيلي 8

فراس علي ابو عنق 8

ماهر حمود اللهيبي 8

صالح عبدالحميد ابو عنق 8

حسن دخيل الله رومي 8

محمد عبدالعزيز شحاته 8

حجاب عبدالعزيزالمخلفي 8

يحيى ربيع الفريدي 8

خالد عطيه السهلي 8

عبدالرحمن هلال المطيري 8

سامي سالم اللقماني 8

نويمي فهيد الرشيدي 8

وليد مسعود اللقماني 8

هيفاء عبدالعزيز الزاحم 8

ايمن حامد الاحمدي 8

احمد عبدالله علي 8

حسين أحمد ملائكه 8

صالح سعود الحبيشي 8

عبدالله عيد خيايا 8

عدنان حسين النخلي 7

علاء علي الاحمدي 7

بدر حمدان الجهني 7

علي غربي الشمري 7

علاء هزاع محروس 7

معتز فؤاد محمد 7

عبدالرحمن محمد العلوي 7

عبدالله أحمد الرحيلي 7

علي عبدالله السحيم 7

حسين مزيد الحربي 7

ايمن غازي بدوي 7

يوسف سعد السحيمي 7

فايز عيد الرحيلي 7

يوسف عياده المغامسي 7

محمد مصلح الجهني 7

ماجد جازي الشريف 7

غازي حامد الترجمي 7

سلمان قاسم النخلي 7

سهل راشد الجهني 7

سلطان ناجي القصيري 7

خالد سعد الميموني 7

حمد هنيدي العلوي 7

عبدالله ضيف الله الحجيلي 7

بندر محمد محمد 7

محمد سعود الترجمي 7

عبدالمحسن عبدالله اللهيبي 7

محمد عبدالله البقشي 7

عبدالجليل عبدربه الرحيلي 7

باسم صالح العلوني 7

نايف عبدالرحمن الشيخ 7

ناجي حمدان المحمدي 7

فالح عليثه الحسيني 7

فريج مبيريك العنزي 7

ياسر سليمان الجهني 7

مؤيد هاشم مغربل 7

مهدي مختار مهدي 7

حسين علي النخلي 7

عبيد عبدالقادر الكباريتي 7

حجاب معيوف العمري 7

ضيف الله سليمان العوفي 7

علي احمد الدغيثر 7

احمد علي ال عياش 7

احمد محمد المخلفي 7

خالد علي الرفاعي 7

سالم واصل السهلي 7

ابراهيم سليم اللهيبي 7

عبدالحميد سلامه الجهني 7

عبدالعزيز جمعان اللقماني 7

يحيى حاسن الاحمدي 7

احمد عاتق الاحمدي 7

عبدالعزيز يوسف اوزبك 7

فهد مرزوق الرويثي 6

مشعل محمد الخيبري 6

ماجد علي العنزي 6

فواز سالم المطيري 6

هاني سالم فاضل 6

عبدالله محمد العوفي 6

محمد عطاالله الحمدي 6

منور سالم الرحيلي 6

عمر عيد الجابري 6

عيد عوض العلوي 6

غسان محمد حسن 6

فاهد فهد الحربي 6

يوسف مسفر المطيري 6

محمد سعد الصاعدي 6

مريشيد مرشود المغذوي 6

سامي حجاب الصاعدي 6

عبدالله جزاء الجهني 6

عبدالله منصور المحمدي 6

عبدالعزيز عاشور محمد 6

سيف فرحان العرماني 6

عبدالرحمن غازي بافقيه 6

مناور عبيد السهلي 6

مقرن شليل الجابري 6

فيصل مرشد الجابري 6

عبدالله مرشود الرحيلي 6

مبروك درويش غنيم الجهني 6

عبدالهادي عويض المطيري 6

عبدالرحمن دخيل الله الاحمدي 6

عبدالرحمن سبيل السهلي 6

نادر ناصر المحمدي 6

فائز سعد الحربي 6

خالد صالح الرحيلي 6

غازي محمد ابو عصيده 6

مروان عبدالغني رشوان 6

احمد محمد الحاسري 6

احمد هليل الجابري 6

محمد منيع النحياني 6

حمزه عبيد الاحمدي 6

محيسن محمد الذبياني 6

سلمان سعد المحمدي 6

صالح نافع الصاعدي 6

احمد علي الجهني 6

سعود ربيع الجهني 6

منير خضير العلوي 6

رجاء الله عوده السميري 6

مشعان معتوق العلوي 6

ماهر لافي المحمادي 6

مطر حضيري الجهني 6

خليف عيد الرشيدي 6

لفا خصيوي المزيني 6

دارج عيد الرشيدي 6

سعود عزيز المولد 6

سلطان شديد الجابري 6

عواض مصلح العازمي 6

فهد رشيد الصاعدي 6

احمد حميد الجهني 6

محمد بخيتان الصاعدي 5

علي صالح السراني 5

محمد دخيل الله البلوي 5

عبدالرحيم عبدالمعطي الصاعدي 5

محمد سليمان البلاع 5

علي حسين حبيب 5

عبدالله مرزوق البلوي 5

فهد عيد العوفي 5

منصور مساعد العرفي 5

عادل ماجد البدراني 5

حاتم سليم العوفي 5

سالم مفضي الاحمدي 5

عبدالله خليف السهلي 5

احمد نهار السهلي 5

عبدالله عبدالمجيد القرافي 5

مسعود سعد السحيمي 5

عابد عشيش العلوي 5

رجاء عبدالله السهلي 5

بندر سليم الحميدي 5

عائض سليم الرشيدي 5

احمد مقبل الصاعدي 5

مبارك جمعان الحربي 5

سعد عايض الرشيدي 5

بندر غالي اللهيبي 5

عيد عوض الجهني 5

مرعي ناجي الحجوري 5

عويض معوض الحربي 5

حامد سليمان المحمادي 5

حميد نغيمش الرحيلي 5

حسن عوض المطرفي 5

سالم عواد العازمي 5

سليمان سالم الرحيلي 5

عبدالرزاق عبدالرحمن مدني 5

عياد ثابت المرواني 4

بلدية محافظة ينبع

سليمان عواده العلوني 9

محمد معتق الشريف 8

سليمان علي المرواني 8

سليم فضي السناني 8

صالح دخيل لله الصبحي 8

مبارك عوده الرفاعي 8

عمر حطيحط الحربي 8

منير عواد المحياوي 8

متعب عوده الجھني 7

ماجد دخيل لله العلوني 7

بدر بخيت الجھني 7

رايس صويلح الجھني 7

نعيم عبدلله السفياني 7

ياسر بدر عبدالكريم 7

ناجي عليان الانصاري 7

علي عليان العبسي 7

محمد ھلال العلوني 7

محمد شويط الخلوي 7

بدر عاتق العنمي 7

سلطان نافع السناني 7

ھاني رجاء الجھني 7

عماد محمد عبدالمجيد 7

ريمه عواده الرفاعي 7

ايمن سالم الرديھي 6

سيف كامل الحمدي 6

احمد عايش الحمدي 6

حمدان حميد الحمدي 6

ابراھيم سليمان الرفاعي 6

طارق عاشور العمري 6

احمد حمزة عبدالرزاق 6

عتيق حسن الجھني 6

سلمان ربيع الاحمدي 6

حمدي بسيس الحمدي 6

محمد دخيل لله الصبحي 6

بدر محمد الفايدي 6

سعد بريك الكتيني 6

ابراھيم عبدالحميد النزاوي 6

عبدالعزيز مقبول الشريف 6

صالح عوض المباركي 6

صويلح صالح الرشيدي 6

محمد محروس جبرتي 6

وھيب حامد الرفاعي 6

عادل عطية المحياوي 6

فيصل حماد السناني 6

خالد صالح المرواني 6

عبدلله محمد الحمدي 6

ضاحي صياح الحبيشي 6

ريان محمد احمد 6

عبدلله مسلم الرفاعي 6

ماجد عبيد العلوني 6

فھد سالم الاحمدي 6

محمد مسعد الظاھري 6

عابد محمد عابد 6

سامي سعيد الرفاعي 6

محمد فيصل المالكي 6

سليم دخيل لله الرفاعي 5

ھاني علي حسين 5

حسن عوض المباركي 3

عيد منصور علي 3

بلدية محافظة العلا

عبدالحكيم رشيد القاضي 10

وليد محمد منصور 9

فيصل سليمان العرادي 8

عزيز غنيمان المطيري 8

ابراھيم سليمان محمد 6

تركي عوض العنزي 6

صالح ساكن العنزي 4

بلدية محافظة خيبر

بدر عياش الجھني 9

عبدالعزيز شجاع البشري 8

موسى صالح الرشيدي 7

عبدالمطلوب محود الزيري 7

غالية فرج الخيبري 7

بدر جميل الرشيدي 6

عوض باخت الجھني 6

نايف فھد العنزي 6

بندر سعود الرشيدي 6

عبدالصمد عبدالواحد الحجي 5

سميره علي الرشيدي 5

منيره محمد الخيبري 5

بلدية محافظة بدر

حسن سالم الصبحي 9

عادل محمد الصبحي 7

فھد مصلح النخلي 6

ناصر سالم المحمادي 6

لطفي ابراھيم الصبحي 5

بلدية محافظة وداي الفرع

ماجد عويض الصاعدي 10

حمود مبارك البلادي 9

عمر مسند السھلي 7

لافي غلب الجابري 7

ماجد عبدلله العلاسي 7

محمد عوض لله العصيمي 6

ماجد عايض العلاسي 6

ماطر عبيد الجابري 6

سعود عواض السحيمي 5

محمد علي العمري 5

راكان خلف السحيمي 4

بلدية ينبع النخل

فھد عيد الصبحي 10

محمد مقبل البلادي 9

عطيه عطالله الضبعاني 9

طلال حجاج الصبحي 6

توفيق خليل الرفاعي 6

سعد سليم الرفاعي 6

بلدية النخيل

ناهس سعيد الحيسوني 8

عبدالجليل معتق الحربي 7

عايش محمد العوفي 7

عبدلله سعود المطيري 7

مرزوق سعيدان الحربي 7

محمد سبيل العوفي 6

بلدية السويرقية

سامي عبيد البدراني 7

راضي حسين النخلي 7

سيف محمد المطيري 5

ياسر رزق لله المطيري 5

بلدية الحسو

ماجد صالح الشمري 6

حمد مسعود المطيري 6

بلدية ثرب

فھد لافي الصاعدي 7

عادل سعد المطيري 3

طالب غويزي المطيري 3

بلدية العشاش

جزاء عليوي العنزي 5

فالح سعود الايداء 5

بدر نويفع المطيري 5

بلدية سليلة جهينة والمربع

أحمد عطالله العنمي 6

بلدية محافظة المهد

عبدالوھاب محمد الھوساوي 7

يوسف خليف المطيري 6

حبيب حسين العمري 6

بلدية محافظة العيص

عبدلله محمد مھنا 10

نايف سلمي الحبيشي 8

ماھر عبدالعزيز الحافظي 8

فالح سلامه الجھني 7

عبدالرحمن سلمي الحبيشي 7

متعب سلمي الحبيشي 7

ماجد سليمان الحمدي 6

عبدالمجيد سلامه الحبيشي 6

فايز شتوي الحمدي 6

صالح بخيت السناني 5

فھد معزي السناني 5

معلا علي المرواني 4

سلطان محارب السناني 3

غالب سلمان المرواني 3

بلدية المسيجيد والقاحة

علاء محمد الردادي 7

مراد عوض الأحمدي 7

حبيب علي الشريف 6

عمر سالم المحمادي 5

رضوان محمد الترجمي 5

بلدية الصلصلة

تركي عقيل الرشيدي 6

سعود عائض الرشيدي 5

منيف دحيم الرشيدي 5

عبدلله بركي الرشيدي 5

فھد محمد الرشيدي 5

وأعرب سعادة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز التويجري أمين منطقة المدينة المنورة المكلف عن جزيل شكره وتقديره لمعالي الأمين لدعمه منسوبي الأمانة و البلديات ، مثمنا لمعاليه تحفيزه ودعمه المستمر لهم ، متمنينا في الوقت نفسه أن تكون هذه الترقيات دافعاً لهم لبذل المزيد من العمل ومضاعفة الجهد.