أمانة محافظة حفر الباطن وبلدياتها تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

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أكملت أمانة محافظه حفر الباطن وبلدياتها كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك 1440 هـ ، والزوار من داخل المدينة وخارجها ، بتجهيز الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء وتجهيز مصليات العيد ومواقع احتفالات الأهالي ووضع عقود الزينة على أعمدة الشوارع .

وأوضح امين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي بأن فرق الرقابة الصحية بالامانة والبلديات التابعة قامت بتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية وتكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية، والقيام بجولات ميدانية مكثفة لمراقبة المطاعم والمحلات التجارية، حيث قامت وزارة الشئون البلدية والقروية باطلاق حملة الرقابة البلدية منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث قامت امانة حفر الباطن وبلدياتها باكثر من 864 جولة ميدانية تم خلالها رصد 286 مخالفة واغلاق 52 محل مخالف’ واكد الغامدي التنبيه على مقاولي النظافة بمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة و معدات النظافة و متابعة نظافة دورات المياه بشكل مستمر ، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة .

ودعا الغامدي المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات الصحية من قبل المحلات التجارية وعلى ضرورة التعاون بين الامانة والمواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات على رقم طوارئ الامانة (940) أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي .