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‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..

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تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة

تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=735272
المناطق_الباحة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة قد تؤدي إلى جريان السيول, على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي والعقيق والمخواة والمندق والحجرة والأجزاء المجاورة لها، تستمر إلى الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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