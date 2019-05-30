احدث الأخبار

‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..
منطقة جازان
 نجل مسؤول إيراني سابق يفضح دور الحرس الثوري في نقل المتفجرات عبر حقائب الحجاج إلى مكة عام 1986
أبرز المواد
 «هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة
أبرز المواد
 سمية القحطاني :منح دراسية بنسبة خمسين بالمائة للأيتام المتفوقين دراسياً
أبرز المواد
 السعودية تدعو العالم الإسلامي إلى رفض التدخل الإيراني
أبرز المواد
 تطبيقات آي فون تجمع البيانات الشخصية للمستخدمين أثناء نومهم!
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في المركز الوطني للقياس والتقويم
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أمانة محافظة حفر الباطن وبلدياتها تكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الفيفا: إيقاف الامين العام السابق لاتحاد أوقيانيا بسبب قضايا فساد
أبرز المواد
 بوينغ تعترف بأخطاء في مؤشر حالات الخلل في طائرتها «ماكس 737»
أبرز المواد
 4 طرق تخلصك من النمل بدون اللجوء للمبيدات الحشرية
أبرز المواد
‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..

‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..

منطقة جازان
نجل مسؤول إيراني سابق يفضح دور الحرس الثوري في نقل المتفجرات عبر حقائب الحجاج إلى مكة عام 1986

نجل مسؤول إيراني سابق يفضح دور الحرس الثوري في نقل المتفجرات عبر حقائب الحجاج إلى مكة عام 1986

أبرز المواد
«هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة

«هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة

أبرز المواد
سمية القحطاني :منح دراسية بنسبة خمسين بالمائة للأيتام المتفوقين دراسياً

سمية القحطاني :منح دراسية بنسبة خمسين بالمائة للأيتام المتفوقين دراسياً

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف الشاغرة في المركز الوطني للقياس والتقويم

تفاصيل الوظائف الشاغرة في المركز الوطني للقياس والتقويم
http://almnatiq.net/?p=735277
المناطق_الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن فتح باب التسجيل للرجال والنساء على وظائف مراقب مقر اختبارات المحوسبة – المجمعة بنظام العمل الجزئي على النحو التالي:

الدور الوظيفى:  مسؤول عن توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التى يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال و مراقبتهم أثناء اداء الاختبار.

المتطلبات التعليمية والمهنية: حاصل على شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

المسؤوليات: تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار والتأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.

العمل على توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر ومسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات اثناء تأديتهم للاختبار.

تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم والمساهمة فى حل المشكلات التقنية فى الاجهزة المستخدمة فى الاختبار.

وسيتم التقديم من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط :

https://www.qiyas.sa/ar/Recruitment/Pages/JobApplication.aspx?job=70

علماً بأنه سوف تصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.

روابط ذات صلة

نجل مسؤول إيراني سابق يفضح دور الحرس الثوري في نقل المتفجرات عبر حقائب الحجاج إلى مكة عام 1986

نجل مسؤول إيراني سابق يفضح دور الحرس الثوري في نقل المتفجرات عبر حقائب الحجاج إلى مكة عام 1986
«هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة

«هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة
سمية القحطاني :منح دراسية بنسبة خمسين بالمائة للأيتام المتفوقين دراسياً

سمية القحطاني :منح دراسية بنسبة خمسين بالمائة للأيتام المتفوقين دراسياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*