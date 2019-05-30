سمية القحطاني :منح دراسية بنسبة خمسين بالمائة للأيتام المتفوقين دراسياً

المناطق_منال الدوسري

أكدت مسؤولة العلاقات العامة بشركة سدين العقارية سمية القحطاني عن تكفل الشركة بمنح دراسية بنسبة خمسين بالمائة لعدد خمسين يتيماً من الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) ، كما تكفلت بمنح يتيمين من المتفوقين دراسياً بكافة مصاريف الدراسة بنسبة مائة بالمائة ، وذلك من احد المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة سدين العالمية .

جاء ذلك خلال الغبقة الرمضانية التي اقامتها شركة سدين في مساء السبت الماضي في احدى الفنادق بمحافظة الخبر لأيتام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء) . حيث بدا الحفل الذي قدمته الإعلامية ناهد الأحمد ، بالترحيب بالضيوف الكرام الذين لبوا الدعوة ، لحضور الغبقة الرمضانية التي اقامتها شركة سدين للعقارات ، ومن ثم شهد الحفل عرضا مرئيا لأعمال الشركة ومبادرات الإنسانية التي قدمتها على مستوى العالم.

ثم القت مسؤولة العلاقات العامة سمية القحطاني كلمة قالت فيها : بأن شركة سدين العربية للعقارات تولي اهتماما خاصا في المسؤولية الاجتماعية كجزء من دورها في الوطن، ونشر الوعي وثقافة التعاون والتضامن بين فئاته، باعتبارها واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري لاحد مشاريع وزارة الاسكان في المنطقة الشرقية .

وأضافت : يركز برنامج الخطة المجتمعية على مبادرات المسؤولية الاجتماعية ودورها في دعم ومساندة الدولة في بناء المجتمع وتحقيق تطلعاته ، حيث سيتم منح المتفوقين من الأيتام ، منحاً دراسية برعاية من احدى المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة سدين العالمية ، كما اطلقت حملة افطار صائم وتوزيع 10 الاف وجبة بمعدل الف وجبة يوميا في عدة مناطق في المنطقة الشرقية

وأضافت : ومن ضمن مبادراتها نظمت افطار للأيتام في عدد من دول الشرق الاوسط وافريقيا ، وساهمت بمساعدة الاسر العفيفه وصيانه منازلهم وتلبيه احتياجاتهم .

ثم القى ضيف الشرف رئيس الجامعة الامريكية في مالطا كلمة في الحفل قال فيها : نحن في الجامعة الامريكية وبالتعاون مع شركة سدين العربية للعقارات ، يسعدنا ان نقدم منح دراسية كاملة و جزئية للطلبة المستحقين للالتحاق بالجامعة الذين اضطروا للتعامل مع الظروف الصعبة ، حيث ستمنح الجامعة 52 منحة دراسية ، 50 منها جزئية اي ان 50% من مبلغ الدراسة سيكون مدفوع وعدد منحتين كاملة 100%

كما تضمن برنامج الحفل تكريم الفريق التطوعي الذي ساهم في توزيع عدد 10 الآف وجبة إفطار صائم لدى اشارت المرور والطرقات بالمنطقة الشرقية من ضمن مبادرة “إفطار الصائم” التي اطلقتها شركة سدين العربية للعقارات في شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى الإسهام والحد من حوادث الطرقات، قبيل وقت الإفطار عند الإشارات، وفي الطرقات الرئيسة .

كما تضمنت فقرات الحفل عروض خفية اليد بأوراق اللعب وبعض العاب الخفة قدمها عايد العنزي والتي لاقت استحسان الايتام والحضور .