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«هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة

«هيئة مكة» تستعد للعيد بخطة ميدانية ضخمة
http://almnatiq.net/?p=735290
المناطق_مكة

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠ بتكليف عدد من أعضاء الهيئة للعمل على فترات حسب الحاجة.

ويتركز العمل على أوقات الذروة في الأماكن التي يكثر فيها الزوار والمتنزهين من المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة عمل الهيئة تشمل تغطية المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة والشواطئ والحدائق ، بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة.

وقال : تشمل الخطة كذلك تغطية مراكز الهيئة التوجيهية بجبل النور وجبل ثور وجبل عرفة ومكتبة مكة المكرمة ومقبرة المعلاة، والجعرانة، التي يكثر ارتيادها من المعتمرين والزائرين، وتغطيتها بالأعضاء الميدانيين من ذوي الكفاءات العلمية والقدرات المهارية العالية والمترجمين بعدة لغات.

ودعمت هذه المراكز بمطبوعات توعوية ومعارض توجيهية تحتوي على شاشات عرض وكتيبات فيي العقيدة وأحكام الصلاة والتحذير من المخالفات الشرعية. مشدداً على التركيز على التواجد الميداني وبذل التوجيه والإرشاد والنصح بالحكمة واللين والموعظة الحسنة.

مشيداً فضيلته بالدعم المستمر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند والتي تحقق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله.

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