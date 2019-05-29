‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..

المناطق_ فضة عطيف

عثر ‫مدني العارضة‬⁩ بواسطة فرق الانقاذ والغوص والمتطوعية⁩ ⁧على جثة الطفل المفقود وذلك بعد سبعة ايام من عمليات البحث المتواصله عن المفقود بسيل وادي جيزان بمحافظة‫ العارضة بمنطقة ‬كثيفة بالاشجار بالقرب من سد وادي جيزان على بعد 10 كم و200 متر من موقع السقوط.

واوضح متحدث الدفاع المدني بجازان بالنيابة الرائد محمد آل صمغان بان عمليات البحث والإنقاذ عثرت على المفقود بعد ان حرفته السيول الى ما يقارب مسافة 10 كم من من موقع غرقه ، داعيا الله ان يتغمده بواسع مغفرته وان يلهم أهله الصبر والسلوان.

مثمنا جهود كافة الفرق والمتطوعين المتواصلة التي ساهمت في العثور على المفقود.

مجددا تحذيراته من عدم النزول والمجازفة في مجاري السيول وبطون الأودية ، سائلا الله للجميع السلامة من سوء.