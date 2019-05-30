“محافظ قلوة”يوجه مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة للاستفادة من الجمعيات في بناء الخطة التشغيلية 

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وجه محافظ قلوة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الصحة عبدالله بن حمدان العويدي فريق مجلس الإدارة للاستفادة من الجمعيات لبناء الخطة التشغيلية حيث قاموا بزيارة جمعية زمزم الخيرية بمكة المكرمة وبحث الفريق مع مساعد المدير التنفيذي الأستاذ بشيت المطرفي للاستفادة من خبرات الجمعية في العمل التطوعي وبحث أوجه التعاون المشترك بين الجمعيتين وتم التوصل لموافقة مبدئية لعمل شراكة تعاونية تقوم على دعم وتبادل الخبرات.

وتأتي الزيارة ضمن سلسلة العمل على الخطة التشغيلية لتأسيس جمعية أصدقاء الصحة والتي تم اعتمادها مؤخراً بموافقة ودعم من سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود تحقيقاً لرؤية الوطن 2030 وبقرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

و أوضح العويدي بأن الجمعية تهدف إلى المساهمة في مساعدة المرضى الفقراء والمساكين لحصولهم على خدمات العلاج والاجهزة الطبية وكذلك رفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع في محافظة قلوة وتدريب الفئة المستهدفة على الاسعافات الاولية وتقديم العناية الصحية المنزلية للأسرة المحتاجة