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رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735310
المناطق - واس

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى جدة اليوم, لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان رئيس بعثة الشرف علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

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