مهرجان بلجرشي يستقبل الزوار بالمجسات الحجازية وأكلات الاسر المنتجة

المناطق-الباحة

انطلقت فعاليات مهرجان صيف بلجرشي اليوم الذي تنظمه مؤسسة ديار العز لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات بتوافد مئات الأسر من خلال مايقدمه المهرجان من برامج هادفة وملائمة لكافة شرائح المجتمع .

وتضمنت الفعاليات مسرح للاسرة والطفل قدم من خلاله المسابقات الثقافية والترفيهية بمشاركة الدمى الكرتونية فيما قدمت عددمن الألوان والفلكورات الشعبية كالمزمار والمجسات الحجازية إضافة الى مشاركة الأسر المنتجة .

ولفت انتباه الزوار المسحراتي الذي يجوب ساحات المهرجان واركانه ويردد عبارات التهليل والتسبيح ويذكّر بموعد السحور ويعد المسحراتي من المهن القديمة التي ارتبطت بتاريخنا العريق ومن الموروثات الشعبية التي تتناقلها الاجيال.

من جانبه أوضح مالك مؤسسة ديار العز لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات سعيد الغامدي أن الحضور كان ملفتا في الافتتاح التجريبي للفعاليات مشيرا بأن المهرجان يحوي بين جنباته فعاليات متعدده ثقافياً وتوعوياً وأخرى تراثيه تحكي تاريخ المملكة وحضارتها وثقافاتها المتعددة

