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نادي الباحة الأدبي يشارك في فعاليات الخيمة الرمضانية بالسجن

نادي الباحة الأدبي يشارك في فعاليات الخيمة الرمضانية بالسجن
http://almnatiq.net/?p=735325
المناطق-الباحة

شارك نادي الباحة الأدبي الثقافي في فعاليات الخيمة الرمضانية التي إقيمت بإدارة السجون بمنطقة الباحة بمعرض كتاب ضم مايزيد عن 250 عنوانا في مختلف المجالات الأدبية والفكرية والثقافية والاجتماعية
وقال رئيس النادي الادبي بالباحة الأستاذ حسن الزهراني أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الشراكات التي يعقدها النادي مع جميع الجهات ذات العلاقة وأن من أهم اهتمامات النادي نشر ثقافة القراءة لجميع فئات المجتمع وأطيافه
وأضاف أن السجناء جزء من مجتمعنا حكمت عليهم الظروف للوقوع في أخطاء ربما يتعرض لها كل فرد منا وأن الاهتمام بهم واجب وطني وإنساني على الجميع خصوصا وأن حكومتنا الرشيدة قد أولتهم اهتماما كبيرا في شتى المجالات لتجاوز مرحلة سجنهم واستثمار وقتهم بما يعود عليهم وعلى المجتمع والوطن بالنفع وأن للقراءة دورها في نشر الوعي والسمو بالروح وتهذيب الأخلاق والتطلع للمستقبل بعين وعي وأمل .

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