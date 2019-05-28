أمانة القصيم تغلق 34 منشاة مخالفة وتنفذ 7 آلاف جولة رقابية للمحافظة على سلامة المستهلك

المناطق - بريدة

أغلقت أمانة منطقة القصيم 34 منشآه صحية مخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي تنفذها الأمانة وكافة بلديات المنطقة بتوجيهات ومتابعة أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، بهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الصحية لتحقيق السلامة والصحة للمستهلك.

وقد نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة منذ بداية شهر رمضان المبارك أكثر من 7600 جولة رقابية على محلات المطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة عبر كادر متخصص يتكون من 210 مراقب صحي ، وتم رصد 2051 مخالفة و مصادرة أكثر من 8 آلاف كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك تنوعت أسباب المصادرات ما بين اشتباه بالتلوث وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية وكذلك سوء الحفظ والتخزين

وتدعو أمانة المنطقة الجميع بالتعاون بالإبلاغ الفوري عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم 940

