الجبير: المنطقة تمر حالياً بمرحلة حساسة للغاية

المناطق - الرياض

أعلن وزير الدولةللشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة لن تتسامح مع “أنشطة إيران العدائية” في المنطقة.

وأشار الجبير، في مقابلة مع هيئة البث البريطانية “BBC” نشرت اليوم الخميس قبيل بدء القمتين العربية والخليجية الطارئتين في مكة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز على خلفية تصعيد التوتر في الخليج، أشار إلى أن المنطقة تمر حاليا بمرحلة حساسة للغاية.

وذكر الجبير أن إيران اليوم تتحمل المسؤولية عن عودة الوضع إلى طبيعته، قائلا: “الحرب ستكون مدمرة للجميع في المنطقة، ونسعى إلى تجنبها بأي ثمن، وأعلنا ذلك بوضوح، لكن الكرة الآن في ملعب إيران”.

وردا على سؤال عن دعوة إيران الأخيرة لإطلاق حوار بينها وجيرانها الإقليميين، شدد الجبير على أن “هذا وقت التحرك وليس الكلام”، مضيفا أن القمتين العربية والخليجية في مكة ستكونان “بيانا كبيرا” إلى طهران.

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنقطة إثر اتخاذ واشنطن إجراءات عسكرية في الخليج ردا على خطر إيران وحلفائها على العسكريين الأمريكيين.

كما اتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراء الاعتداء على أربع سفن مدنية قبالة سواحل الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو الاتهام الذي نفته السلطات الإيرانية قطعيا.