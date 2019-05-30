ملك الأردن يصل إلى جدة

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http://almnatiq.net/?p=735356
المناطق - واس

وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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