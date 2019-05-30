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أمانة تبوك تفتتح المرحلة الأولى من مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد

أمانة تبوك تفتتح المرحلة الأولى من مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=735387
المناطق- تبوك:

افتتحت أمانة منطقة تبوك المرحلة الأولى من مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد بحضور أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق ومدير إدارة السلامة المرورية الرائد خالد الرشيد ومدير الإدارة العامة للمشاريع في الأمانة المهندس عبدالمجيد بن فريح السراح.
وأوضح المهندس السراح أن المرحلة الأولى استهدفت افتتاح التقاطع العلوي للنفق وتحرير الحركة المرورية باتجاه طريق الملك فهد للقادم من وسط المدينة باتجاه أحياء الروضة والنهضة وجامعة تبوك ومحافظة ضباء والعكس مبينًا أن العمل جاري حاليًا على استكمال وإنجاز المرحلة الثانية من المشروع التي تهدف إلى تحرير الحركة المرورية على طريق الملك خالد بمنطقة التقاطع حيث تم ترسيه المرحلة الثانية وسيتم البدء بالعمل خلال أسبوعين.
وأضاف السراح أن أهم معالم المرحلة الأولى المنجزة تمثلت في إنشاء ثلاث حارات مرورية بعرض 10.5 متر بطريق الملك فهد للمتجه للأحياء الغربية (النهضة والروضة) وجامعة تبوك ومحافظة ضباء، وثلاث حارات مرورية بعرض 10.5 أمتار بطريق الملك فهد للمتجه للأحياء الشرقية، إضافة إلى إنشاء منطقة دوران للخلف بعرض 7 أمتار للقادم من شمال طريق الملك الخالد (جهة حالة عمار) ويريد العودة للاتجاه المعاكس قبل التقاطع ومنطقة دوران للخلف بعرض 7 أمتار للقادم من جنوب طريق الملك الخالد ويريد العودة للاتجاه المعاكس قبل التقاطع.
ولفت الانتباه إلى أن الأعمال التي تم تنفيذها بالمرحلة الأولى شملت تنفيذ منطقة التقاطع بطول 80 متر هي السقف المغلق للنفق، وتنفيذ 120 مترًا للأجزاء المفتوحة من النفق على جانبي منطقة التقاطع وتشمل قواعد وجدران النفق الخرسانية وتنفيذ الهيكل الخرساني لغرفة المضخات لأعمال تصريف المياه بالنفق.
وقال: إن الأعمال المقرر تنفيذها بالمرحلة الثانية ستشمل تنفيذ باقي الأجزاء المفتوحة من النفق بطول إجمالي 480 متر وتنفيذ الطرق الرئيسة لمسار الملك خالد ذهابًا وإيابًا داخل النفق إضافة لتنفيذ طرق الخدمة على جانبي النفق متضمنة تطوير الأرصفة الجانبية والانتهاء من أعمال الديكور والإنارة داخل النفق وتهيئته للافتتاح النهائي.

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