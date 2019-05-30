تعليم تبوك يودع مكافآت الطلبة ومعلمي المدارس الليلية

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اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، إيداع مكافآت معلمي المدارس الليلية لشهري رجب وشعبان، ومكافآت الطلبة لشهري شعبان ورمضان بمبلغ إجمالي( 11,830,614 ) أحد عشر مليون وثمانمئة وثلاثون ألف وستمئة وأربعة عشر ريال.

وأفاد مدير إدارة المالية بتعليم تبوك عبدالله البلوي، أن مكافآت الطلاب شملت طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات التربية الخاصة، والطلاب والطالبات المغتربين، وطلاب وطالبات المناطق النائية.