اختتام الدورة الرمضانية بمحافظة بقيق

بقيق - المناطق

توج محافظ محافظة بقيق الأستاذ محمد بن سعود المتحمي فريق نجوم الوطن والذي حصل على بطولة كرة القدم المفتوحة، كما توج فريق الرعد الذي حصل على بطولة كرة القدم السداسية، وكذلك فريق الحزم الذي حصل على بطولة كرة الطائرة، وذلك على ملعب الفرحة بأرامكو السعودية، وذلك ضمن الدورة الرمضانية التي أقامتها بلدية محافظة بقيق بالشراكة مع المجلس البلدي وبتنظيم نادي الإشعاع خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1440هـ، والتي اختتمت مؤخرا، حيث شهد المباراة النهائية حضوراً رسمياً وجماهيرياً، وكذلك عدد من مدراء الدوائر الحكومية بالمحافظة، كما تميز الحفل الختامي للبطولة بفقرات متنوعة نالت على استحسان الجميع وفي نهاية الحفل قام محافظ بقيق بتسليم الكأس والميداليات التذكارية وكأس البطولة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، كما تم تكريم الداعمين للبطولة وكذلك توزيع الجوائز على المشاركين في الأنشطة المرافقة للدورة.

وقال رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد آل عريج بأن البلدية بالتعاون مع شركاء النجاح المجلس البلدي ونادي الإشعاع والمهتمين في المجالات الرياضية للعمل كفريق واحد من أجل خدمة أبناء المحافظة في الاستعدادات والتنظيم من أجل إقامة مثل تلك البطولات التي تجمع شباب المحافظة وتجمعهم في لقاءات وأنشطة تعود بالنفع لهم، مشيرا الى أنه تم التجهيز والاستعداد والتجهيز للبطولة مبكراً.

وأكد ” ال عريج ” بأن البلدية تسعى إلى تنظيم مثل تلك الدورات التي تحقق الرؤية الشاملة للشراكة المجتمعية وتعزيز العلاقة بين البلدية وكافة شركاء النجاح بمحافظة بقيق لما لها من أثر كبير وهادف يخدم شباب المحافظة وينمي قدراتهم ونشاطهم الرياضي خلال شهر رمضان المبارك

