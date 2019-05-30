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“السعودية” تتيح لضيوفها استعراض الصحف والمواقع الالكترونية جواً عبر الأجهزة الذكية مجاناً

“السعودية” تتيح لضيوفها استعراض الصحف والمواقع الالكترونية جواً عبر الأجهزة الذكية مجاناً

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اختتام الدورة الرمضانية بمحافظة بقيق

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“السعودية” تتيح لضيوفها استعراض الصحف والمواقع الالكترونية جواً عبر الأجهزة الذكية مجاناً

“السعودية” تتيح لضيوفها استعراض الصحف والمواقع الالكترونية جواً عبر الأجهزة الذكية مجاناً
http://almnatiq.net/?p=735400
المناطق - واس

أطلقت الخطوط السعودية لضيوفها خدمة جديدة على متن رحلاتها تتيح لهم تصفح المنصات الاعلامية الرقمية مجاناً عبر أجهزتهم الذكية والاطلاع على محتوى العديد من مواقع الصحف والمطبوعات الورقية الشهيرة على شبكة الانترنت وكذلك الصحف والمواقع الالكترونية. إذ تتوفر الخدمة بعدة لغات تشمل العربية والإنجليزية والأوردو والماليالامية الهندية ، كما جرى العمل على تحديث قائمة المطبوعات في التطبيق بإضافة صحف ومجلات أخرى ومحتوى رقمي متنوع في المستقبل القريب.
وتعد الخدمة الجديدة إحدى مزايا التحديث الأخير لتطبيق “السعودية” عبر متجري (App Store) و (Google play) , والذي يتيح للضيوف الوصول إلى مجموعة متنوعة من المطبوعات الرقمية لتحميلها وقراءتها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت , كما يتيح التطبيق الاستفادة من هذه الخدمة بعد إنجاز إجراءات السفر ، فحينها يتيح التطبيق الوصول للمحتوى الرقمي قبل الرحلة بـ (48) ساعة , وأثناء الرحلة وحتى ساعة بعد الوصول.
كما تمثل إضافة هذه الخدمة خطوة كبيرة نحو تجربة فريدة لمستخدمي تطبيق “السعودية” , حيث يقدم التطبيق حالياً خدمات متعددة منها حجز وشراء التذاكر، إدارة الحجوزات، إنهاء إجراءات السفر وبطاقة صعود الطائرة، تصفح معلومات وجدول الرحلات، حجز الفنادق بالإضافة إلى إدارة العضوية والأميال للضيوف أعضاء برنامج الفرسان، وقد تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق “السعودية” على الأجهزة الذكية (5,3) ملايين مرة منذ إطلاقه مطلع عام 2015م ، ويُعد هذا النمو المتزايد في عدد مستخدمي التطبيق انعكاسا للتطوير المستمر والتحديثات الشهرية لإضافة خدمات جديدة وتحسينات جوهرية لتجربة المستخدم.

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