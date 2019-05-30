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رئيس جمهورية أفغانستان يصل إلى جدة

رئيس جمهورية أفغانستان يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735403
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس محمد اشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أفغانستان رئيس بعثة الشرف جاسم محمد الخالدي ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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