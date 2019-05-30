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رئيس تونس يصل إلى جدة

رئيس تونس يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735410
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية إلى جدة اليوم , للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط , والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس رئيس بعثة الشرف محمد بن محمود العلي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

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