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بالتعاون مع جمعية شمعة أمل ونادي الحي أمسية ( القرقيعان ) الرمضانية

بالتعاون مع جمعية شمعة أمل ونادي الحي أمسية ( القرقيعان ) الرمضانية
http://almnatiq.net/?p=735434
المناطق- نجران

بالتعاون مع جمعية شمعة أمل والهلال الأحمر تفعل الأمسيات الرمضانية بنادي الحي بالمتوسطة السابعة القرقيعان من الحفلات السنوية الرمضانية المعروفة في الوطن العربي والخليج ، ويعد لون تراثي شعبي يتوارثه الأجيال ، بحيث يُقدم على مدى ثلاث ليالي في شهر رمضان المبارك حيث يدُور فيه الأطفال سابقاً على البيوت فيقدم لهم الحلويات نظير ما يقال : من أهازيج شعبية تعنى بذلك اليوم , ولقد تطور ذلك الحفل السنوي الذي يقدم من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال ,وأصبح يقدم على شكل احتفالات تقدم في البيوت أو أي مكان مناسب لذلك فعل نادي الحي بالمتوسطة السابعة بالتعاون مع القسم النسائي بجمعية شمعة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة ,والقسم النسائي بالهلال الأحمر ,ومرتادات النادي النادي الأمسية الرمضانية المتضمنة حفل القرقيعان قدم خلال ذلك العديد من البرامج الترفيهية ,والمسابقات ,وحكاياتي التي قدمت من قبل الصحفية عضوه شمعة أمل مسعدة اليامي ,ونقش الحناء ,وكذلك الرسم السينمائي المنفذ من قبل الفنانة فاطمة الفطيح , وتم توزيع الكثير من الهدايا على الأطفال الذين شاطروا الفرحة أترابهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث ذكرت إحدى الأطفال أنهُ يتوجب علينا معاملتهم بلطف ، وكذلك قُدم مسابقة خاصة بالكبار , وختم البرنامج بشكر جميع المشاركين من قبل قائدة النادي وافية الكبير ,ومشرفة المسار الترفيهية علياء القرن , ومشرفة المسار السياحي نصرة القرن ومشرفة القسم النسائي بجمعة شمعة أمل نورة مسعد ومشرفة قسم الهلال الأحمر صيتة القحطاني .

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