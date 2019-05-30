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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

منطقة جازان

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
http://almnatiq.net/?p=735439
المناطق - فضه عطيف؛

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتعازي سمو أمير منطقة جازان لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن عبده محزري ، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالخطوط الأمامية في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪ منوها بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم ، مؤكداً أن الوطن لن ينسى تضحياتهم العظيمة التي ستدون في سجلات التاريخ بفخر .
‬من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم ، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن ، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة ‪.

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