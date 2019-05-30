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رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى جدة

رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735446
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس جوزيه ماريو فاز رئيس جمهورية غينيا بيساو الى جدة اليوم للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا بيساو رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن عبدالله العيسى ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

 

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