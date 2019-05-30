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ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة

ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة

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ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة

ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735447
المناطق - واس

وصل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جدة اليوم للمشاركة في القمتين الخليجية والعربية الطارئتين ، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين رئيس بعثة الشرف عبدالله بن عبدالملك ال الشيخ وسفير البحرين لدى المملكة سمو الشيخ حمود بن عبدالله ال خليفة ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.

 

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