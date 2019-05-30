رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى جدة

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وصل فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم, ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا رئيس بعثة الشرف عدنان بن محمود بوسطجي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.