جزائية بريدة تحكم على 20 رجلاً وامرأة بالسجن لإحيائهم سهرة ماجنة

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قضت المحكمة الجزائية بمدينة بريدة بسجن 20 رجلاً وامرأة تفاوت أعمارهم ما بين العقد الأول من العمر إلى العقد الرابع من العمر ، من 6 أشهر إلى سنة والجلد 80 جلدة وغرامات مالية من 20 ألف ريال فما فوق نظير إحيائهم سهرة ماجنة مختلطة للرقص والغناء احتوت على مخالفات شرعية ، وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم الاجتماع على مفسدة وتعاطي المشروبات الكحولية “المسكر” بناءً على دلائل الضبط بعد مباشرة الجهات الأمنية موقع السهرة “إستراحة” وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الدائرة المختصة أمرت بإيقاف النساء المتهمات أسوة بالموقوفين من الرجال لردعهن عن معاودة فعلتهن واستصلاحاً لهن ، وأنجزت المحكمة القضية ونظرتها خلال يومي عمل تخللها الاستجواب والمرافعة وإصدار الأحكام.