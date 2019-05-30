احدث الأخبار

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
أبرز المواد
 جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض
أبرز المواد
 اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك
منطقة تبوك
 العمل توقع اتفاقية لتنفيذ “20” مهرجان تسويقي في الرياض
منطقة الرياض
 جزائية بريدة تحكم على 20 رجلاً وامرأة بالسجن لإحيائهم سهرة ماجنة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى جدة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى جدة
أبرز المواد
 ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة
أبرز المواد
 ملك البحرين : انعقاد قمم مكة يعكس القيادة الحكيمة والمبادرات المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين والدور الرائد للمملكة لحماية الأمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي وقيادة العمل الإسلامي
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
منطقة جازان
 بالتعاون مع جمعية شمعة أمل ونادي الحي أمسية ( القرقيعان ) الرمضانية
منطقة نجران
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

أبرز المواد
جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

أبرز المواد
اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك

اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك

منطقة تبوك

جزائية بريدة تحكم على 20 رجلاً وامرأة بالسجن لإحيائهم سهرة ماجنة

جزائية بريدة تحكم على 20 رجلاً وامرأة بالسجن لإحيائهم سهرة ماجنة
http://almnatiq.net/?p=735464
المناطق - بريدة

قضت المحكمة الجزائية بمدينة بريدة بسجن 20 رجلاً وامرأة تفاوت أعمارهم ما بين العقد الأول من العمر إلى العقد الرابع  من العمر ، من 6 أشهر إلى سنة والجلد 80 جلدة وغرامات مالية من 20 ألف ريال فما فوق نظير إحيائهم سهرة ماجنة مختلطة للرقص والغناء احتوت على مخالفات شرعية ، وذلك بعد إحالتهم من النيابة العامة إلى المحكمة الجزائية ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم الاجتماع على مفسدة وتعاطي المشروبات الكحولية “المسكر” بناءً على دلائل الضبط بعد مباشرة الجهات الأمنية موقع السهرة “إستراحة” وضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الدائرة المختصة أمرت بإيقاف النساء المتهمات أسوة بالموقوفين من الرجال لردعهن عن معاودة فعلتهن واستصلاحاً لهن ، وأنجزت المحكمة القضية ونظرتها خلال يومي عمل تخللها الاستجواب والمرافعة وإصدار الأحكام.

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*