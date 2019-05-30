العمل توقع اتفاقية لتنفيذ “20” مهرجان تسويقي في الرياض

المناطق - الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي اتفاقية تعاون لمدة ثلاث سنوات مع مدير عام مؤسسة ابداع آخر لإقامة المعارض أ. مشاري بن حربان المطيري وبحضور مديرة إدارة المسؤولية المجتمعية بفرع الوزارة أ. وفاء المبارك وتهدف الاتفاقية إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين وتعزيز القدرات التنموية في المجتمع .

وترتكز بنود الاتفاقية على تنفيذ 20 مهرجان تسويقي وترفيهي على مستوى منطقة الرياض بمحافظاتها بهدف جذب الأسر والمواطنين حسب آلية متبعة اعدت خصيصاً لذلك ، وقد اوضح السيالي أن هذه الاتفاقية تأتي في أطار سعي الوزارة لتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية المناطة بها وتنمية العلاقات مع الجهات والمؤسسات والأفراد الداعمين للعمل الوطني وخدمة المجتمع بهدف تطوير قدرات مستفيديها من الجنسين وتحويلهم من الرعوية الى التنموية مؤكداً اهمية التعاون فيما بين اجهزة الدولة الحكومية والمؤسسات الخاصة لتحقيق رؤية المملكة 2030 .