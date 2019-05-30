احدث الأخبار

رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى جدة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
أبرز المواد
 جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض
أبرز المواد
 اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك
منطقة تبوك
 العمل توقع اتفاقية لتنفيذ “20” مهرجان تسويقي في الرياض
منطقة الرياض
 جزائية بريدة تحكم على 20 رجلاً وامرأة بالسجن لإحيائهم سهرة ماجنة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية غينيا بيساو يصل إلى جدة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية يصل إلى جدة
أبرز المواد
 ملك مملكة البحرين يصل إلى جدة
أبرز المواد
 ملك البحرين : انعقاد قمم مكة يعكس القيادة الحكيمة والمبادرات المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين والدور الرائد للمملكة لحماية الأمن القومي وتطوير العمل الجماعي العربي وقيادة العمل الإسلامي
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
منطقة جازان
رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى جدة

رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى جدة

أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

أبرز المواد
جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أبرز المواد
عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

أبرز المواد

اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك

اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك
http://almnatiq.net/?p=735470
المناطق - تبوك
اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك البرامج التطويرية المساندة لمنسوبيها، من مدربين وإداريين والتي أقيمت بمقر الوحدات التدريبية بالمنطقة.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن هذه البرامج تنفذها إدارة التدريب بالمؤسسة جرياً للعادة خلال الفترة المساندة للتدريب مع بداية شهر رمضان المبارك.
وقال: إن عدد البرامج التي تم تنفيذها بلغ 63 برنامجاً قدمها عدد من المدربين والمدربات في المجالات التخصصية والعامة من أجل أن تسهم في تطوير المفاهيم والخبرات لدى 1511 مدربا ومدربة في المنطقة.
ووجه شكره وتقديره لكل من ساهم في الإعداد والتنسيق لتنفيذ تلك البرامج في موعدها المحدد والتي جرى تنفيذها في الإدارة العامة والوحدات التدريبية بعموم منطقة تبوك من كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية.

روابط ذات صلة

جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
تعليم تبوك يودع مكافآت الطلبة ومعلمي المدارس الليلية

تعليم تبوك يودع مكافآت الطلبة ومعلمي المدارس الليلية
أمانة تبوك تفتتح المرحلة الأولى من مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد

أمانة تبوك تفتتح المرحلة الأولى من مشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*