اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك

المناطق - تبوك

اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك البرامج التطويرية المساندة لمنسوبيها، من مدربين وإداريين والتي أقيمت بمقر الوحدات التدريبية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فهد بن دخيل الله المطيري أن هذه البرامج تنفذها إدارة التدريب بالمؤسسة جرياً للعادة خلال الفترة المساندة للتدريب مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقال: إن عدد البرامج التي تم تنفيذها بلغ 63 برنامجاً قدمها عدد من المدربين والمدربات في المجالات التخصصية والعامة من أجل أن تسهم في تطوير المفاهيم والخبرات لدى 1511 مدربا ومدربة في المنطقة.

ووجه شكره وتقديره لكل من ساهم في الإعداد والتنسيق لتنفيذ تلك البرامج في موعدها المحدد والتي جرى تنفيذها في الإدارة العامة والوحدات التدريبية بعموم منطقة تبوك من كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية.