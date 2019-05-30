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عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض

عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض
http://almnatiq.net/?p=735473
المناطق - الرياض
نجح فريق الأزمات بمكتب العمل بالرياض في إنهاء معاناة 4157 عاملًا يعملون في القطاع الإنشائي لإحدى الشركات الكبرى، وذلك بتوثيق حقوقهم وتوكيل محامٍ لهم  وإنهاء إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم بعد أن مكثوا فترة طويلة يبحثون عن حقوقهم قبل أن يتسلم فريق الأزمات بالمكتب ملف شكاواهم
وقال مدير عام مكتب العمل بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالكريم عسيري : تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوفير البيئة المناسبة والملائمة للعاملين في القطاعات الخاصة .
حيث قدّم أعضاء فريق الأزمات عملًا جبارًا وجهدًا كبيرًا لإنهاء أزمة هذا العدد الكبير من عمال الشركة بمنطقة الرياض  والسماح لهم إما بنقل خدماتهم لشركات أخرى، أو منح الراغبين منهم تأشيرات خروج نهائي وحجز تذاكر الطيران.

 

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