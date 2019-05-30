جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

المناطق - تبوك

تواصل إدارة الجوازات بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين واستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك التي لا يمكن تأجيلها ويتعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي إضافةً إلى الاستمرار في تسليم جوازات السفر التي يتم إنجازها عن طريق ” أبشر “.

وأفاد مدير جوازات المنطقة العميد سعيد محمد القحطاني بأن إدارات وشعب الجوزات بالمنطقة مستمرة بالعمل خلال إجازة العيد داعياً المواطنين والمقيمين إلى التسجيل والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.