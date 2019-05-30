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واشنطن: مؤتمر البحرين بموعده رغم التطورات بإسرائيل

واشنطن: مؤتمر البحرين بموعده رغم التطورات بإسرائيل
http://almnatiq.net/?p=735484
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، أن المؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في حزيران/يونيو في البحرين حول الجوانب الاقتصادية للخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط لا يزال قائماً رغم أن إسرائيل ستشهد انتخابات جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أوتاغوس “ليس هناك أي تغيير.. موعد (المؤتمر) حدد في 25 و26 حزيران/يونيو” في المنامة.

وقال مسؤول أميركي آخر، مشترطاً عدم كشف هويته، إن مجموعة من العناصر السياسية للخطة سيتم إعلانها “عندما يكون الوقت مناسبا”.

ويستعد جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره، منذ أشهر لكشف النقاب عن خطة السلام، لكنه قال إنه كان ينتظر إلى ما بعد انتخابات إسرائيل في نيسان/أبريل وكذلك انتهاء شهر رمضان.

غير أن إسرائيل أعلنت الخميس عن انتخابات جديدة في 17 أيلول/سبتمبر بعدما فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي.

ولمح كوشنر إلى أن الولايات المتحدة لن تمارس ضغوطا من أجل إقامة دولة فلسطينية.

وسبق للسلطة الفلسطينية أن قالت إنها ستقاطع مؤتمر البحرين، ولا تعتبر ترمب وسيطا نزيها بعد اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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