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بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة

بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة

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نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

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رئيس جمهورية مالي يصل إلى جدة

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وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة

وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة

أبرز المواد

وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة

وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة
http://almnatiq.net/?p=735491
المناطق - واس

وصل معالي وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين عبدالله بيوتجاني، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق هاني عبدالوهاب كاشف، ومندوب عن المراسم الملكية.

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