وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة

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وصل معالي وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين عبدالله بيوتجاني، إلى جدة اليوم، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف المرافق هاني عبدالوهاب كاشف، ومندوب عن المراسم الملكية.