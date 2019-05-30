رئيس جمهورية مالي يصل إلى جدة

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وصل فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي إلى جدة اليوم ، للمشاركة في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقدان بمكة المكرمة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم , وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي رئيس بعثة الشرف السفير خالد الخالد ، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر.