نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

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نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=735499
المدينة المنورة - مبارك الدوسري

زار نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، اليوم يرافقه الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي معسكر الخدمة الرمضاني ، الذي تُقيمه الجمعية لخدمة الزوار والصوام والمصلين بالمسجد النبوي منذ مطلع هذا الشهر الفضيل .

وقام الفهد خلال الزيارة بجولة على أماكن تقديم الخدمة التطوعية التي يقوم بها الكشافة في المراكز الصحية حول المسجد النبوي شملت  مركز صحي الصافية ، ومركز صحي باب جبريل ، كما التقى الكشافة والجوالة في الساحات وأماكن إرشاد التائهين والمساندين لوزارة التجارة والاستثمار ، ومع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة .

وقدم الفهد خلال الجولة والتقائه بالقيادات الكشفية الشكر للجميع على جهودهم المُخلصة التي يقومون بها لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف ، وثمن لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة دعمه وتشجيعه الدائم للكشافة وللعمل التطوعي ، ولشركاء النجاح في مختلف المؤسسات التي تتعاون معها الجمعية الشكر على تعاونهم الدائم والمستمر مع الجمعية.

كما أثنى الأمين العام الدكتور صالح الحربي على جهود المشاركين بالمعسكر وعطائهم اللامحدود والذي يأتي امتداداً لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين – حفظهم الله –  ورعاهم بالحجاج والمعتمرين، وكل زوار هذا البقاع الطاهرة ، مؤكداً أن كل ما يبذله أبناء الكشافة يدفعهم إليه حسهم الوطني العالي، والذي يدفعهم بتلقائية إلى البذل والعطاء والتطوع في عمل الخير، وحث الجميع الى مضاعفة الجهود خلال الايام المتبقية من هذا الشهر المبارك .

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