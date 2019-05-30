بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة

جازان - فضة عطيف

دشنت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبادرة حفل إفطار أبناء الشهداء والأيتام بالحد الجنوبي بمحافظة العارضة.

وحضر التدشين عدد من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية ، وبدأ تدشين المبادرة بكلمة لمدير الجمعية الأستاذ طالع الجابري تحدث فيها عن الجمعية وأبرز مشاريعها والبرامج التي تقدمها لخدمة الأيتام خاصة وكافة شرائح المجتمع من فقراء وكبار سن وعاجزين طبيا ومرضى وأسر السجناء.

ثم تم عرض فيلم مرئي لأبرز منجزات الجمعية خلال عام، ثم تناول الجميع وجبة الأفطار مع الأيتام و أبناء الشهداء .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمشروع وقف مدى الحياة والذي سيتم تخصيصه لأبناء الشهداء والأيتام بالحد الجنوبي ويحتوي الوقف على محلات تجارية، وروضة أطفال ، ومباني تعليمية للذكور والأناث وتهدف الجمعية من خلال إقامة هذا المشروع إلى رعاية الأيتام تعليمًا وتربويا وتطوير قدراتهم في مختلف الجوانب.

واختتم الحفل بكلمة لمدير الجمعية شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة ، داعيا الجميع إلى رسم البسمة على وجوه الأيتام و إفراحهم بالمساهمة في هذا الوقف المبارك ، وذلك من خلال التبرع عبر الحسابات الرسمية للجمعية ، سائلا الله التوفيق الجميع .