احدث الأخبار

بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة
منطقة جازان
 نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 رئيس جمهورية مالي يصل إلى جدة
أبرز المواد
 وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة
أبرز المواد
 رئيس جمهورية النيجر يصل إلى جدة
أبرز المواد
 واشنطن: مؤتمر البحرين بموعده رغم التطورات بإسرائيل
أبرز المواد
 رئيس جمهورية جامبيا يصل إلى جدة
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
أبرز المواد
 جوازات منطقة تبوك تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 عمل الرياض ينهي معاناة 4157 عامل في شركة كبرى بالرياض
أبرز المواد
 اختتام البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني بتبوك
منطقة تبوك
 العمل توقع اتفاقية لتنفيذ “20” مهرجان تسويقي في الرياض
منطقة الرياض
بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة

بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة

منطقة جازان
نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

نائب رئيس جمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
رئيس جمهورية مالي يصل إلى جدة

رئيس جمهورية مالي يصل إلى جدة

أبرز المواد
وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة

وزير الدولة للتخطيط والتنمية بجمهورية بنين يصل إلى جدة

أبرز المواد

بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة

بر العارضة تدشن مبادرة “ إفطار أبناء الشهداء وأيتام الحد الجنوبي بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=735502
جازان - فضة عطيف

دشنت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبادرة حفل إفطار أبناء الشهداء والأيتام بالحد الجنوبي بمحافظة العارضة.

وحضر التدشين عدد من الإعلاميين ومشاهير وسائل التواصل الاجتماعي وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية ، وبدأ تدشين المبادرة بكلمة لمدير الجمعية الأستاذ طالع الجابري تحدث فيها عن الجمعية وأبرز مشاريعها والبرامج التي تقدمها لخدمة الأيتام خاصة وكافة شرائح المجتمع من فقراء وكبار سن وعاجزين طبيا ومرضى وأسر السجناء.

ثم تم عرض فيلم مرئي لأبرز منجزات الجمعية خلال عام، ثم تناول الجميع وجبة الأفطار مع الأيتام و أبناء الشهداء .

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمشروع وقف مدى الحياة والذي سيتم تخصيصه لأبناء الشهداء والأيتام بالحد الجنوبي ويحتوي الوقف على محلات تجارية، وروضة أطفال ، ومباني  تعليمية للذكور والأناث وتهدف الجمعية من خلال إقامة هذا المشروع إلى رعاية الأيتام تعليمًا وتربويا وتطوير قدراتهم في مختلف الجوانب.

واختتم الحفل بكلمة لمدير الجمعية  شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة ، داعيا الجميع إلى رسم البسمة على وجوه الأيتام و إفراحهم بالمساهمة في هذا الوقف المبارك ، وذلك من خلال التبرع عبر الحسابات الرسمية للجمعية ، سائلا الله التوفيق الجميع .

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن محزري
‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..

‏⁧مدني جازان : العثور على مفقود سيول العارضة بعد سبعة أيام من البحث المتواصل  ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*